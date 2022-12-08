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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 7:49

Тамбовчанина подозревают в хранении крупной партии наркотика

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 39-летнего жителя Уваровского района. Его обвиняют незаконном приобретении и хранении крупной партии наркотика.

По версии следствия, обвиняемый купил в городах центрального федерального округа более 4 грамм героина и более 5 грамм метадона. Наркотики у мужчины обнаружили и изъяли полицейские.

Как пояснили в Уваровской межрайонной прокуратуре, уголовное дело направлено в районный суд. Мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.