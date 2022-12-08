Тамбовчанка выплатила долг по алиментам, чтобы вернуть себе детей

Орган опеки и попечительства направил в отделение судебных приставов по Первомайскому и Староюрьевскому районам исполнительный лист. Требовалось взыскать алименты на двух несовершеннолетних детей, изъятых из семьи, с жительницы села Хоботово. 37-летняя женщина задолжала своим сыну и дочери более 300 тысяч рублей.

Судебный пристав уже выписывал женщине штраф за неуплату алиментов. Однако та не спешила рассчитаться с долгом. И только после рождения третьего ребенка сельчанка решила изменить свой образ жизни и вернуть старших детей в семью.

- Она изыскала денежные средства в размере 322 тысячи рублей, погасила образовавшуюся задолженность и сейчас оформляет документы, чтобы восстановиться в родительских правах и забрать 8-летнего сына и 3-летнюю дочь из специализированного учреждения домой, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.