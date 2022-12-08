Тамбовчанку, поджегшую дом подруги, приговорили к условному сроку

В результате пьяной вечеринки дом оказался непригоден для жизни Фото: УМВД по Тамбовской области

Знаменский районный суд вынес приговор 42-летней тамбовчанке. Женщину признали виновной в умышленном поджоге дома подруги. Она получила 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, кроме того ей предстоит возместить ущерб в сумме 944 тысячи рублей.

Напомним, что жительница Тамбова приехала навестить знакомую многодетную мать в село Никольское. Встретившись, подруги выпили и решили продолжить банкет в местном кафе. Хозяйка дома уснула прямо за столиком, а ее гостья решила вернуться домой. Однако дверь в дом оказалась закрыта, а дети спали.

Дети хозяйки дома, к счастью, не пострадали Фото: УМВД по Тамбовской области

Чтобы согреться пьяная гостья подожгла зажигалкой утеплитель на стене веранды. Огонь быстро охватил кухню и крышу. Соседи вызвали пожарных и полицию. Те и помогли детям выбраться из горящего дома. Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, дом выгорел почти полностью.