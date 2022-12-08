В следующем году в Тамбове отремонтируют улицы Свободную и Чичканова

Выбраны подрядчики, которые будут ремонтировать дороги в следующем году. Ремонт предстоит на улице Свободной, которая является одной из самых значимых дорог на севере Тамбова. Сюда стекаются транспортные потоки сразу с пяти микрорайонов города, ездит общественный транспорт. Последний раз дорога ремонтировалась более 15 лет назад. Не мало нареканий от жителей и сотрудников ГИБДД здесь было из-за отсутствия светофоров, а также недостаточной освещенности улицы, при том что рядом несколько детсадов, школа и поликлиника.

В следующем году все эти проблемы предстоит решить. Обновим не только асфальтовое покрытие, но и тротуары - установим тактильную плитку для инвалидов и организуем занижение бордюров. Установим светофор на пересечении Свободной-Гиляровского-Ореховой – это самый аварийный участок улицы. Еще два поставим на Свободной - Глазкова и Свободной -пр. Безымянный. А в районе Свободной, 4. к.4. появится мигающий светофор для пешеходов.

Кроме того, будут замены на светодиодные более 80 светильников. Улица станет светлее и безопаснее.

Второй объект – ул. Чичканова: от троллейбусного депо до Мичуринской (за исключением отрезка от Б. Васильева до Советской – он находится в хорошем состоянии). Здесь тоже заменим асфальтовое покрытие, тротуары и почти 120 светильников. Протяженность ремонтируемого участка почти 1,8 км.

- Разумеется, это не единственные дороги, которые будут ремонтироваться в следующем году, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбова. - Сейчас активная пора уточнения и утверждения всех планов на следующий год,