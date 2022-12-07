Тамбовские баскетболисты уверенно одолели сибиряков

8 декабря наши парни примут дома алтайский «Барнаул». Начало игры в 19:00. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

В Тамбове местный одноименный клуб в рамках мужской Суперлиги по баскетболу принимал «Новосибирск». Выиграв первую четверть (22:17), хозяева паркета проиграли вторую – 25:26. Но на этом подвиги сибиряков закончились. Два оставшихся отрезка завершились в пользу «волков» - 18:17, 16:12 и суммарные 81:72.

В ТОП-5 результативных игроков тамбовчан вошли – Иван Белоусов, Роман Баландин (по 17 очков), Сергей Рассказов (12), Владислав Бобровских и Никита Иванов (по десять).

После этого матча «Тамбов» располагается на 11-м месте с 13-ю очками. Лидируют московская «Руна», «Уралмаш» из Екатеринбурга и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (по 21). Теперь 8 декабря наши парни примут дома алтайский «Барнаул» (13-е место, 13 очков). Начало игры в 19:00.