В Тамбовской области 35-летний мужчина расправился со знакомым

Ссора в этом доме закончилась убийством Фото: СУ СК России по Тамбовской области

6 декабря в доме по улице Фрунзе р.п. Инжавино обнаружили тело 50-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По этому факту в Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления подозревают 35-летнего знакомого погибшего.

По версии следствия, вечером 5 декабря компания мужчин распивала спиртные напитки в доме у одного из них. Во время общения между двумя гостями произошел конфликт, в ходе которого один схватил нож и нанес другому несколько ударов по различным частям тела. Утром следующего дня хозяин дома обнаружил гостя мертвым.

Причиной конфликта стали взаимные претензии мужчин друг к другу из-за имевшего место ранее инцидента. Так, в прошлом году подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за причинение погибшему тяжких телесных повреждений.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по региону. - В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.