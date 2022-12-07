Тамбовчанин отобрал у подростка самокат, и выхватил у прохожей кошелек

6 декабря в Моршанском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 161 УК РФ « Грабеж».

Выяснилось, что 25 мая на одной из улицы г. Моршанска похитил у подростка электросамокат стоимостью 27742,50 рублей и сдал его в ломбард, выручив 5000 рублей.

На следующий день возле магазина он встретил женщину и выхватил у нее кошелек, в котором было 1100 рублей. В суде мужчина утверждал, что самокат ребенок отдал ему по своему желанию, а по поводу кошелька признался, что действительно виноват.

- Суд признал фигуранта виновным, а также с учетом рецидива в действиях подсудимого, который с 2018 года по 2022 год совершил 8 преступлений, в основном имущественных, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Мужчину приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.