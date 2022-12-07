В Ржаксе завершился ремонт поликлиники

Поликлинику за смену посещает 250 человек

В Ржаксинской ЦРБ завершился ремонт поликлиники. В обновленном здании планировка стала более комфортной, более эффективно организована работа регистратуры. Сейчас поликлиника принимает 250 человек за смену.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области, стоимость работ составила 2,87 млн рублей. В 2022 году в рамках региональной программы модернизация первичного звена национального проекта «Здравоохранение» также был проведен капитальный ремонт поликлиник в Мордово, Мучкапском, Рассказове, Гавриловке 2-й, 1-ой поликлинике ГКБ им. Архиепископа Луки в Тамбове.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области