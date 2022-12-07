На Полынковском кладбище отфрезеровали 1,65 км дорог

В сентябре этого года на Полынковском кладбище начали укреплять грунтовые дороги. Работы были временно прекращены из-за осенней распутицы. Сейчас они возобновлены и уже подходят к завершению.

Укрепление необходимо для комфортного проезда автомобилей на территорию кладбища в непогоду. Некоторые проезды полностью разравнивают фрезом, на других ведётся ямочный ремонт.

- На данный момент выполнено почти 70 процентов от запланированного объема - укреплены более 1,65 км дорог, - сообщает пресс-слжба администрации Тамбовской области. - Работы планируют завершить в ближайшее время.