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НовостиОбщество7 декабря 2022 13:00

На Полынковском кладбище отфрезеровали 1,65 км дорог

Работы выполнены на 70% от запланированных
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В сентябре этого года на Полынковском кладбище начали укреплять грунтовые дороги. Работы были временно прекращены из-за осенней распутицы. Сейчас они возобновлены и уже подходят к завершению.

Укрепление необходимо для комфортного проезда автомобилей на территорию кладбища в непогоду. Некоторые проезды полностью разравнивают фрезом, на других ведётся ямочный ремонт.

- На данный момент выполнено почти 70 процентов от запланированного объема - укреплены более 1,65 км дорог, - сообщает пресс-слжба администрации Тамбовской области. - Работы планируют завершить в ближайшее время.