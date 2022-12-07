В Мичуринске отремонтируют сверх нормы два двора

В следующем году в Мичуринске дополнительно отремонтируют две дворовые территории. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Мичуринске на следующий год было запланировано благоустройство 13 дворовых территорий МКД, объединяющих 26 домов, и 1 общественной территории.

Благодаря экономии от проведенных торгов стало возможным обустройство еще двух территорий. Так, обновят дворы дома №16 по улице Гагарина и дома №124 по улице Революционной. Благоустройство дворов МКД включает в себя асфальтирование дворового проезда, устройство или ремонт уличного освещения, установку скамеек, урн. Эти виды работ соответствуют минимальному перечню. Дополнительный включает в себя больший объем работ, среди них обустройство парковок, оборудование детскими игровыми и спортивными площадками и др. Данные преобразования возможны только с учётом софинансирования собственникам 50% от общего объёма работ. Участники проекта отдали предпочтение минимальному перечню.

- Также в будущем году в одном из отдаленных микрорайонов Мичуринска появится новый парк, - сообщает пресс-служба Мичуринска. - Его обустроят в рамках нацпроекта в районе домов № 7, № 31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец».