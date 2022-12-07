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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:59

В Первомайском районе оштрафовали владельца заросшего участка

Штраф пришлось взыскивать через судебных приставов
Марина МАКОВЛЕВА

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило заросший сельскохозяйственный участок площадью 27,5 га в Первомайском районе. Его владельца оштрафовали на 20 тысяч рублей, однако тот не заплатил штраф в срок.

И только после того, как материал о задолженности попал к судебным приставам, штраф удалось взыскать в полном объеме.

Как подчеркнули в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, согласно ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.