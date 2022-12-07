В Моршанске мошенники выманили сбережения у пенсионерок

В полицию Моршанска обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что родственница женщины лежит в больнице и ей грозит уголовное дело за произошедшее по ее вине ДТП. Спасти ситуацию, разумеется, может круглая сумма.

Пенсионерка поверила и отдала явившемуся через некоторое время мужчине 250 000 рублей. Так же поступили еще две жительницы Моршанска, передавшие мошенникам в общей сумме 600 000 рублей.

Задержать курьера, приезжавшего за деньгами, удалось в течение суток. 22-летний мужчина дал признательные показания и рассказал, что незаконную подработку нашел через интернет. В Тамбов он приехал из другого региона специально, чтобы забрать деньги у потерпевших. Некоторую их часть он успел отправить на счета неизвестных подельников

- Большая часть суммы была изъята и будет возвращена потерпевшим. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.