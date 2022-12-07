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НовостиОбщество7 декабря 2022 8:20

В Тамбове провели ямочный ремонт на 130 улицах

Обновлено 20 тысяч кв. метров дорожных покрытий
Марина МАКОВЛЕВА
Работы проводились и днем и ночью

Работы проводились и днем и ночью

В 2022 году в Тамбове провели ямочный ремонт на 130 улицах. Площадь работ составила около 20 тысяч кв. м. Для устранения повреждений на дорогах использовано более 500 т асфальтобетона, также применялся щебень и фрез.

В городе обновили не только асфальт, но и грунтовки

В городе обновили не только асфальт, но и грунтовки

- В рамках работ по содержанию городских территорий в Тамбове заменено более 800 кв. м разрушенной тротуарной плитки, отремонтированы около 300 погонных метров бордюров, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова