В Тамбовской области ремонтируют дорогу «Моршанск-Пичаево»

Дорогу «Моршанск - Пичаево» ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Объект должен быть сдан к ноябрю 2023 года. На каждом этапе работ организован тщательный контроль.

В очередном комиссионном обследовании приняли участие представители заказчика «Тамбовавтодора», а также УГИБДД УМВД России по Тамбовской области и Упрдор «Москва-Волгоград». Они проинспектировали участок дороги с 12 по 28 километр, где сегодня идет ремонт.

Областная дорога «Моршанск – Пичаево» имеет важнейшее значение. Ее протяженность составляет 38 километров, из которых 24 километра требуют капитального ремонта. Жители Пичаевского района долгие годы неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой привести ее в порядок. На финансирование работ выделили больше 620 млн рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Также без внимания проверяющих не остался и ремонта моста через реку Пичаевка. Стоимость контракта составляет 102,1 млн рублей. Комиссия осмотрела участок, где ведутся работы, проверила обеспечение безопасных условий проезда.

- По итогам проверки ремонтных работ грубых нарушений комиссия не выявила, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Ремонт идет в соответствии с графиком.