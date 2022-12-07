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НовостиОбщество7 декабря 2022 8:38

Тамбовчанин принес в полицию гранату

Боеприпас мужчина хранил дома, но решил добровольно сдать его в полицию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

6 декабря в отдел полиции обратился житель Уварово и сообщил, что он хочет добровольно выдать боеприпас. Оказалось, у себя дома на улице Пролетарской он хранил боевую гранату Ф-1 с запалом. При опросе 30-летний мужчина признался, что боеприпас передал ему знакомый в сентябре текущего года. Личность этого человека тоже установили – это 27-летний житель Уварово.

За незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов по закону грозит до 5 лет колонии. При этом за их добровольную выдачу в полицию можно получить денежное вознаграждение.

- После проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.