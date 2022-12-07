Тамбовчанин украл с недействующей фермы столбы и профиль

6 декабря в полицию поступило сообщение о краже металла с территории недействующей фермы, расположенной в поселке Маяк Рассказовского района. Кто-то похитил металлические столбы и профиль, и вывех их на грузовом автомобиле. Оперативники обнаружили следы машины. В преступлении заподозрили 37-летнего жителя села Дмитриевщина. Похищенные металлоизделия общим весом около 500 килограммов он хотел использовать в личных целях.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.