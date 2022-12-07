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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 7:37

Имущество экс-начальника УФНС России по Тамбовской области отошло государству

Любовь Кругова, которая находится в бегах, лишилась дома и гаража стоимостью 1,8 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В прокуратуре Тамбовской области сообщили о том, что в ноябре этого года государству официально перешло право собственности на дом и гараж, которые раньше принадлежали руководителю УФНС России по Тамбовской области Любови Круговой. Эту должность она покинула в 2015 году, а в 2016-м в отношении высокопоставленного налоговика возбудили уголовное дело за взяточничество. В 2018 году ее приговорили к 9 годам колонии, но женщине, которая во время разбирательства находилась под домашним арестом, удалось скрыться. До сих пор она находится в бегах. Имущество, которое экс-руководитель получила преступным путем и оформила на родственника бывшей сотрудницы, решили обратить в доход государства. С соответствующим заявлением в суд обратилась прокуратура.

- По решению суда, которое вступило в силу 5 июля 2021 года требования прокуратуры удовлетворены, - сообщает прокуратура Тамбовской области. В доход государства взыскана недвижимость – дом и гараж - стоимостью около 1,8 миллиона рублей.