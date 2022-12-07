Тамбовский суд взыскал взятку в 856 тысяч рублей в доход государства

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова направила в суд иск, требуя взыскать в доход государства взятку в 856 тысяч рублей.

Ранее в силу вступил приговор Октябрьского районного суда Тамбова, где тамбовчанина признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. По закону суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой незаконной сделке.

Как рассказали в прокуратуре Октябрьского района, решением Октябрьского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. С взяткополучателя в доход Российской Федерации взысканы 856 тысяч рублей.