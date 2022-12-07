В Тамбовской области появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора

Новые контейнеры будут выделяться на фоне обычных

Тамбовская область закупила 745 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их стоимость составила более 12,2 млн рублей, в основном это федеральные средства.

Уже в ближайшее время 550 контейнеров будет установлено в Тамбове. Еще 100 появятся в Мичуринске, 50 - в Рассказово, 25 - в Котовске, 20 - в Цнинском сельсовете Тамбовского района.

Прежде в Тамбовской области уже практиковали раздельный сбор пластика. Новые контейнеры предназначены для одновременного сбора бумаги, стекла, пластика или металла. Это вторсырье можно пустить на переработку и вновь использовать в производстве.

Как рассказали в правительстве Тамбовской области, ключевая задача нацпроекта «Экология», в рамках которой закуплены новые контейнеры, 100-процентная сортировка и снижение объема отходов, поступающих на полигоны.

Фото правительства Тамбовской области