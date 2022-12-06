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НовостиОбщество6 декабря 2022 14:50

В Тамбов приедет поезд Деда Мороза

Встречать волшебника будут 19 декабря
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В этом году маршрут поезда Деда Мороза проходит через более чем 100 городов. В Тамбов новогодний волшебник из Великого Устюга, красавица Снегурочка и команда героев известных сказок прибудут 19 декабря. Они пробудут здесь с 8.30 до 14.00.

Посетителей ждёт праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимнего чуда. Принять участие в ней могут все желающие.

Также будет организован приём к Всероссийскому Деду Морозу по заранее приобретённым билетам. Подробности можно посмотреть на сайте - http://poezddedamoroza.ru/

- Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция зимнего волшебника, в состав которой входят: приёмная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с сувенирами, - напоминает пресс-служба администрации Тамбова.