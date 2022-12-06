Гражданин Узбекистана планировал организовать в Тамбове торговлю наркотиками

Мужчина планировал разложить все свертки в тайники и продавать их через интернет

Прокуратура Ленинского района города Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Республики Узбекистан. Его обвиняют в 11 попытках продать наркотики через интернет.

По версии следствия, 33-летний мужчина занимался тем, что устраивал в Тамбове тайники с «закладками». Для этого он купил более 4 грамм героина и более 22 грамм метадона. Наркотики были расфасованы в свертки, их-то злоумышленник и раскладывал у жилых домов в Ленинском районе Тамбова.

Как рассказали в прокуратуре Ленинского района, полицейские задержали мужчину с оставшимися 40 свертками, спрятанные в тайниках наркотические средства также были изъяты. Сейчас уголовное дело направлено в районный суд.

Фото прокуратуры Ленинского района города Тамбова