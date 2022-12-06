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НовостиОбщество6 декабря 2022 13:33

В Тамбовской области выявлен лейкоз крупного рогатого скота

На месте работает ветеринарная служба
Марина МАКОВЛЕВА

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило на территории Тамбовского региона заболевание крупного рогатого скота лейкозом.

Исследование крови молодняка КРС из хозяйства в Петровском районе в трех случаях дало положительный результат. Молоко инфицированных и больных коров человеку употреблять опасно.

- В настоящее время на территории хозяйства ветеринарной службой региона, проводятся мероприятия в соответствии с действующим ветеринарным законодательством Российской Федерации, - сообщают в региональном Россельхознадзоре.