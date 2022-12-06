Тамбовчанка в суде добилась компенсации от владельцев напавшей на нее собаки

В суде вынесли решение по иску жительницы р.п. Знаменка о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда после укуса собаки.

Как следует из материалов гражданского дела, в марте этого года дворовая собака, принадлежащая супружеской паре, напала на женщину и искусала её. Пострадавшая обратилась в Знаменскую ЦРБ, где ей оказали медицинскую помощь. Затем женщина проходила лечение в больнице Тамбова, где ей провели операцию.

Из-за того, что владельцы собаки не извинились, не предприняли попыток загладить причиненный вред, женщина обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. В ходе рассмотрения дела ответчики иск признали частично, полагали размер исковых требований завышенным как в части расходов на приобретение медицинских и лекарственных препаратов, транспортных расходов, так и суммы компенсации морального вреда.

- Суд, оценив в совокупности представленные доказательства, исковые требования удовлетворил частично, с ответчиков взысканы расходы на лечение в размере 8722 рубля 40 копеек, транспортные расходы в размере 4786 рублей 12 копеек и компенсация морального вреда в размере 100000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Решение суда не вступило в законную силу.