Тамбовчанин получил 3,5 года колонии строгого режима за нападение на полицейского

В суде вынесли приговор 27-летнему молодому человеку, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

На следствии и в суде установили, что вечером 30 мая этого года сотрудник МОМВД России «Мичуринский», увидев, что на лавочке около подъезда жилого дома компания молодых людей распивает спиртные напитки, шумит и ругается нецензурной бранью, представился и потребовал прекратить нарушать общественный порядок. Через некоторое время он вышел из подъезда и увидел, что компания проигнорировала его замечания и продолжала вести себя крайне вызывающе, в связи с чем сделал сообщение в дежурную часть. Услышав это, один из молодых людей подбежал к сотруднику полиции и стал наносить ему удары руками и ногами по различным частям тела, причинив различные телесные повреждения, в том числе, закрытую черепно-мозговую травму.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.