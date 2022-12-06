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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:54

Тамбовские одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение

Проверку знаний пройдут более тысячи школьников
Марина МАКОВЛЕВА
Итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ

Итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ

7 декабря тамбовские выпускники одиннадцатых классов напишут итоговое сочинение. Эта работа является допуском к ЕГЭ. Всего проверить свои знания смогут более 1 тысячи школьников.

На сочинение ребятам отведено 3 часа 55 минут. Оценивать работу будут по системе «зачет»/«незачет». Для пересдачи у школьников будет два дня - 1 февраля и 3 мая.

Как отмечают в администрации города Тамбова, некоторые вузы при поступлении абитуриентов учитывают результаты итогового сочинения и предоставляют дополнительные баллы.

Фото администрации города Тамбова