Тамбовские одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение

Итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ

7 декабря тамбовские выпускники одиннадцатых классов напишут итоговое сочинение. Эта работа является допуском к ЕГЭ. Всего проверить свои знания смогут более 1 тысячи школьников.

На сочинение ребятам отведено 3 часа 55 минут. Оценивать работу будут по системе «зачет»/«незачет». Для пересдачи у школьников будет два дня - 1 февраля и 3 мая.

Как отмечают в администрации города Тамбова, некоторые вузы при поступлении абитуриентов учитывают результаты итогового сочинения и предоставляют дополнительные баллы.

Фото администрации города Тамбова