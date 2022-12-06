В Тамбове с 15 декабря начнут работать елочные базары

Купить новогоднее дерево в Тамбове будет можно уже с 15 декабря. Постановлением администрации города утвержден порядка 30 адресов, где официально разрешена продажа главного атрибута новогодних праздников.
Елочные базары расположатся на привычных для многих местах: в спальных районах, на пересечении транспортных магистралей, у зон мелкорозничной торговли. Они будут открыты вплоть до Нового года. Время их работы — с 8.00 до 20.00. Здесь можно приобрести как полноценные деревья, так и ветки ели, пихты, сосны.
- Традиционно ко всем продавцам предъявляется несколько требований, среди которых соблюдение культуры торговли, поддержание санитарного порядка, а также уборка территории 31 декабря после закрытия. Внешний вид торговых точек должен соответствовать единой концепции праздничного оформления города Тамбова к Новому 2023 году, - рассказали в комитете по экономическому развитию и торговли.
Итак, елочные базары расположатся по следующим адресам:
1. ул. Агапкина, 24.
2. ул. Астраханская, 1/2.
3. ул. Астраханская, 101, остановка "Южная".
4. ул. Астраханская, 179;
5. ул. Базарная, 115/59;
6. ул. Володарского, 8.
7. ул. Гастелло, 117 - 119.
8. ул. Киквидзе, 77Ж.
9. пл. Красноармейская.
10. ул. Лермонтовская, 173.
10. ул. Магистральная, 35Б.
11. ул. Мичуринская, 133.
12. ул. Мичуринская, 149.
13. ул. Мичуринская, 191.
14. ул. Мичуринская, 213Б/Глазкова.
15. ш. Моршанское, 40.
16. ул. Рылеева, 62.
17. ул. Рылеева/Чичерина.
18. ул. Свободная, 12.
19. ул. Северо-Западная, 9.
20. ул. Сенько, 12.
21. ул. Советская, 143.
22. ул. Советская, 184/83.
23. ул. Т.Дерунец, 73.
25. ул. Цветочная/Мордасовой, 6/20.
26. ул. Чичерина, 30Б.
На других муниципальных землях продажа новогодних деревьев запрещена, однако продавцы могут арендовать частные территории.