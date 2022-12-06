В Тамбове с 15 декабря начнут работать елочные базары

Купить новогоднее дерево в Тамбове будет можно уже с 15 декабря. Постановлением администрации города утвержден порядка 30 адресов, где официально разрешена продажа главного атрибута новогодних праздников.

Елочные базары расположатся на привычных для многих местах: в спальных районах, на пересечении транспортных магистралей, у зон мелкорозничной торговли. Они будут открыты вплоть до Нового года. Время их работы — с 8.00 до 20.00. Здесь можно приобрести как полноценные деревья, так и ветки ели, пихты, сосны.

- Традиционно ко всем продавцам предъявляется несколько требований, среди которых соблюдение культуры торговли, поддержание санитарного порядка, а также уборка территории 31 декабря после закрытия. Внешний вид торговых точек должен соответствовать единой концепции праздничного оформления города Тамбова к Новому 2023 году, - рассказали в комитете по экономическому развитию и торговли.

Итак, елочные базары расположатся по следующим адресам:

1. ул. Агапкина, 24.

2. ул. Астраханская, 1/2.

3. ул. Астраханская, 101, остановка "Южная".

4. ул. Астраханская, 179;

5. ул. Базарная, 115/59;

6. ул. Володарского, 8.

7. ул. Гастелло, 117 - 119.

8. ул. Киквидзе, 77Ж.

9. пл. Красноармейская.

10. ул. Лермонтовская, 173.

10. ул. Магистральная, 35Б.

11. ул. Мичуринская, 133.

12. ул. Мичуринская, 149.

13. ул. Мичуринская, 191.

14. ул. Мичуринская, 213Б/Глазкова.

15. ш. Моршанское, 40.

16. ул. Рылеева, 62.

17. ул. Рылеева/Чичерина.

18. ул. Свободная, 12.

19. ул. Северо-Западная, 9.

20. ул. Сенько, 12.

21. ул. Советская, 143.

22. ул. Советская, 184/83.

23. ул. Т.Дерунец, 73.

25. ул. Цветочная/Мордасовой, 6/20.

26. ул. Чичерина, 30Б.

На других муниципальных землях продажа новогодних деревьев запрещена, однако продавцы могут арендовать частные территории.