В общественных пространствах Тамбова установят 13 новогодних елок

Завершить праздничное оформление в Тамбове планируют к середине декабря

В Тамбове нарядная елка появилась у школы № 36. Зеленую красавицу расцветят 150 шаров, игрушек и около 10 гирлянд.

В этом году в целях экономии бюджетные средства расходуются только на монтаж уже имеющегося декора. Всего на общественных пространствах областного центра установят 13 елок. Они украсят культурные центры, парки и скверы, где в праздники собирается больше всего тамбовчан. Впервые новогодняя елка появится на Набережной у народного фитнес-парка.

Помимо этого, по информации администрации города Тамбова, елки установят у торговых центров и во дворах жилых домов. Монтаж новогоднего оформления в городе планируется завершить к середине декабря.

Фото администрации города Тамбова