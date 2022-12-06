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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 9:10

Тамбовчанина приговорили к 3 годам тюрьмы за спиленные в лесу деревья

Мужчине нечем было топить печь
Марина МАКОВЛЕВА
Мужчина полностью признал свою вину

Мужчина полностью признал свою вину

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Инжавинском районе сотрудники полиции установили факт незаконной рубки леса. Как выяснилось, преступление совершил 43-летний местный житель. Он решил спилить деревья на дрова, так как денег на покупку леса у него не было. Мужчина незаконно спилил ольху и дуб, распилил их на бревна и привез домой на санках.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы.