Тамбовчанина приговорили к 3 годам тюрьмы за спиленные в лесу деревья

Мужчина полностью признал свою вину Фото: УМВД по Тамбовской области

В Инжавинском районе сотрудники полиции установили факт незаконной рубки леса. Как выяснилось, преступление совершил 43-летний местный житель. Он решил спилить деревья на дрова, так как денег на покупку леса у него не было. Мужчина незаконно спилил ольху и дуб, распилил их на бревна и привез домой на санках.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы.