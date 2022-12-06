В Тамбовской области задержали двух девушек и парня с наркотиками

В поселке Первомайский сотрудники наркоконтроля задержали двух молодых людей. У 18-летней девушки в одежде было обнаружено 14 грамм синтетического наркотика, еще 1 грамм нашли в кармане ее 20-летнего приятеля. Сейчас полицейские выясняют источник приобретения запрещенных веществ.

Почти одновременно в Тамбове была задержана 30-летняя местная жительница. При себе у женщины было 10 грамм марихуаны.

- Женщина пояснила, что наркотики предназначались для личного потребления, изъятое отправлено на экспертизу, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.