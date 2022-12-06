В Тамбове ищут подрядчика для ремонта улицы Чичканова

В Тамбове объявили тендер на ремонт улицы Чичканова на участке от дома №1А до улицы Мичуринской. За работы предлагают 108,6 миллиона рублей. Контракт оплатят средствами областной субсидии и городской казны.

Напомним, недавно суд вынес решение в пользу прокуратуры, которая проверила состояние дорожного полотна улицы Чичканова и сочла, что оно не соответствует норме. Проверяющие обратились в суд с требованием обязать городскую администрацию отремонтировать проблемную дорогу.

Ремонт, согласно условиям контракта, который планируют заключить с подрядчиком, стартует с 20 апреля 2023 года и должен завершиться до конца октября.