На Тамбовщине при столкновении двух автомобилей пострадала 71-летняя женщина

Пострадавшую пенсионерку отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы пожилая женщина, произошла 5 декабря в 10 часов 15 минут на улице 60 лет Рассказово. 71-летний мужчина, управлявший автомобилем «Renault Sumbol», не предоставил преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке автомобилю «Шевроле Нива», за рулем которого был 67-летний водитель.

- В результате ДТП пострадала 71-летняя пассажирка автомобиля «Renault Sumbol», которую на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.