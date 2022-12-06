Двое жителей Сосновского района получили срок за избиение мужчины

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу двух местных жителей. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как выяснилось в суде, двое молодых людей находились у магазина одного из сел в состоянии опьянения. У них произошел конфликт с местным жителем. В результате мужчины избили 52-летнего потерпевшего.

- Суд согласился с позицией прокурора и назначил виновным наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима – на срок 4 года и 3 года 10 месяцев, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.