Тамбовчанин, сбивший пенсионерку, пойдет под суд

Прокуратура Ленинского района города Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 35-летнего тамбовчанина. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, мужчина на иномарке двигался задним ходом и сбил пешехода на улице Красной в Тамбове.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 69-летняя женщина получила множественные переломы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Ленинского района.