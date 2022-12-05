Житель Мичуринска угрожал знакомому ножом

На улице Коммунальной в Мичуринске в одном из домов собралась нетрезвая компания. Разговор перерос в ссору, а ссора в угрозы. 66-летний мужчина схватился за нож и стал грозить 43-летнему хозяину дома.

Происшествие обошлось без серьезных последствий, но о преступлении стало известно в полиции.

- Участники и свидетели конфликта были опрошены, нож с отпечатками пальцев подозреваемого был направлен на экспертизу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.