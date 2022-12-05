Тамбовчанина приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство двух человек

Прокуратура области поддержала государственное обвинение в Тамбовском областном суде по уголовному делу 61-летнего жителя Сосновского района. Его признали виновным в убийстве двух человек.

Подсудимый убил родного брата, ударив его по голове обухом топора. Тело он расчленил и закопал в сарае. Паспорт брата он похитил и сжег.

- Кроме этого, была установлена причастность фигуранта к совершению 12 лет назад убийства 37-летнего мужчины, тело которого 29 апреля 2010 года обнаружено в пруду Школьный села Троицкие Росляи Сосновского района. На тот момент ни следственным, ни оперативным путем не удалось установить доказательств его причастности к убийству, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как сообщают в прокуратуре Тамбовской области, виновному назначено наказание в виде 18 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев.