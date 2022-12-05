У жителей нескольких улиц Тамбова 6 декабря отключат свет

По данным АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики во вторник, 6 декабря, будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. М.Горького, д. 101-136;

- 1-й пер. М.Горького, д. 1-9;

- 2-й пер. М.Горького, д. 1-6;

- ул. Пролетарская, д. 142-162.

В связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30:

- ул. Широкая, д. 33-82;

- ул. Колхозная, д. 2-26;

- ул. Стрелецкая, д. 21-71;

- ул. Подгорная, д. 1-38;

- ул. Ярмарочная, д. 17-56;

- ул. Михайлова, д. 18-42;

- ул. Степная, д. 51-69;

- ул. Пушкарская, д. 1-8;

с 14.00 до 16.30 ул. С.Лазо, д. 2А-30.