У жителей нескольких улиц Тамбова 6 декабря отключат свет

По данным АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики во вторник, 6 декабря, будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. М.Горького, д. 101-136;
- 1-й пер. М.Горького, д. 1-9;
- 2-й пер. М.Горького, д. 1-6;
- ул. Пролетарская, д. 142-162.
В связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 11.30:
- ул. Широкая, д. 33-82;
- ул. Колхозная, д. 2-26;
- ул. Стрелецкая, д. 21-71;
- ул. Подгорная, д. 1-38;
- ул. Ярмарочная, д. 17-56;
- ул. Михайлова, д. 18-42;
- ул. Степная, д. 51-69;
- ул. Пушкарская, д. 1-8;
с 14.00 до 16.30 ул. С.Лазо, д. 2А-30.