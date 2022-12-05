В 1-й поликлинике Тамбова закончили ремонт

Первого декабря подвели итоги капитального ремонта 1-й поликлиники Тамбовской городской больницы имени архиепископа Луки. К учреждению прикреплено более 30 тысяч человек и за год количество посещений превышает 200 тысяч.

- Для удобства маломобильных граждан модернизирован пандус. Удалось расширить коридоры и создать уютные зоны отдыха. Просторный гардероб практически у самого входа, встречает посетителей. А в самой регистратуре вы не увидите привычных очередей и стеллажей с амбулаторными картами, не слышны звонки телефонов. Что удалось сделать? Предварительная запись на прием и вызовы врача на дом теперь производятся в отдельно выделенном помещении, так называемом колл-центре. Здесь операторы отвечают на звонки и тут же на компьютере регистрируют пациента к необходимому врачу с указанием конкретного времени приема. Много таких, кто записывается на прием онлайн. Статистика показывает, что предварительная запись составляет около 80%. Это очень хороший результат, но надо стремиться к 100%. Тем самым разгружена работа самой регистратуры и привычных очередей уже нет, - говорит главный врач больницы Марина Македонская.

В этом году в Тамбовской области капитальный ремонт проводится в семи поликлиниках области, также идет строительство новой поликлиники на севере Тамбова, центра врача общей практики в селе Тулиновка Тамбовского района.