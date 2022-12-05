Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 11:27

Тамбовчанина отштрафуют за громкую музыку в машине

Нарушителей тишины наказывают на сумму от 500 до 1 тысячи рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
За громкую музыку после 23 часов грозит наказание

За громкую музыку после 23 часов грозит наказание

Фото: УМВД России по Тамбовской области

Участковый уполномоченный отдела полиции № 3 УМВД России по г.Тамбову вместе с сотрудниками ДПС провели рейд по выявлению автовладельцев, которые нарушают тишину в городе после 23 часов, включая громко музыку в автомобиле. Так в ночное время был выявлен водитель, нарушивший статью 13 закона Тамбовской области №155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской области». Автомобиль остановили, в отношении автовладельца составлен протокол. Нарушитель тишины вину свою признал.

- На территории Тамбова подобные рейды проводятся регулярно, сотрудники полиции выявляют нарушителей и привлекают к административной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Нарушителей покоя ждет штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.