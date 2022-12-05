Тамбовчане выбирают название для нового бассейна

В Жердевке проходит голосование за выбор названия для нового плавательного бассейна. Его строительство планируется завершить до конца года. На данный момент в голосовании лидирует название «Жемчужина».

Организатором голосования выступает администрация Жердевского района. Горожанам предложили поддержать один из вариантов: «Чибис», «Водолей», «Лагуна», «Бриз», «Жемчужина», «Прибой».

Помимо «Жемчужины», в числе лидеров — «Лагуна» и «Водолей». В комментариях жердевцы предлагают и свои названия: «Дельфин», «Байкал», «Море искушений», «Волна» и даже ироничное «Ква-ква-парк».

Голосование проходит в соцсетях района. Оно продлится до середины декабря. Название, которое получит больше всего голосов, рассмотрят члены общественной комиссии для принятия окончательного решения.

Открытие бассейна в Жердевке — важное событие для местных жителей. Секции плавания смогут посещать дети и молодежь, взрослые — заниматься аквааэробикой, свободным плаванием.

- Строительство бассейна ведется по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Оно началось в 2021 году. Общий объем финансирования — около 200 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Сейчас техническая готовность объекта составляет 86%.

По проекту в бассейне предусмотрено пять 25-метровых плавательных дорожек, медицинский кабинет, тренерские, раздевалки, душевые и другие подсобные помещения.