Тамбовчанин угнал незапертую «девятку»

1 декабря около 22 часов в районном посёлке Умёт на улице Зелёной неизвестный подошёл к незапертому автомобилю ВАЗ-2109 и угнал его. Выяснилось, что 55-летний владелец авто оставил двери открытыми, а ключи находились в салоне. Утром 2 декабря владелец обнаружил отсутствие машины и позвонил в полицию.

Вскоре сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции нашли автомобиль на 16 км автодороги Тамбов-Кирсанов-Саратов-Озинки в технически исправном состоянии, ключи находились в салоне «девятки». Полицейские осмотрели автомобиль и нашли на руле следы пальцев рук неизвестного. По подозрению в угоне задержали 23-летнего жителя улицы Карьерной, его отпечатки пальцев совпали со следами, оставленными на месте преступления. Задержанный сознался в угоне, пояснив, что просто хотел покататься.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.