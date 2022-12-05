Тамбовчанин купил машину у должника и пытался ее перепродать

В Советское отделение судебных приставов поступило поручение от сотрудников Усманского районного отделения судебных приставов УФССП России по Липецкой области об аресте машины липчанина.

Мужчина своевременно не оплатил штрафы ГИБДД, расходы на юридические услуги и кредит. Общий долг составил 156 тысяч рублей. Липецкие судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий на Porsche Cayenne Turbo должника. Однако тому все же удалось его продать.

Новый владелец не смог поставить машину на учет и решил перепродать ее в Тамбове. Тогда липецкие судебные приставы договорились о встрече с продавцом. В качестве покупателей к нему на встречу пришли судебные приставы из Тамбова. Они арестовали автомобиль и отправили его на спецстоянку.

- Теперь должнику из Липецка предстоит оплатить задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор на сумму 30 тысяч рублей, иначе автотранспортное средство будет принудительно реализовано, а мужчине придется решать сложившуюся ситуацию с покупателем Porsche Cayenne Turbo, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.