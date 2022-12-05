Тамбовчанина осудили на 10 лет за распространение наркотиков

Прокуратура Жердевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу 35-летнего тамбовчанина. Его признали виновным в 10 преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В суде было установлено, что подсудимый приехал в Жердевку, где разложил часть наркотических средств в тайники-«закладки». Потом автомобиль мужчины остановили полицейские. Они изъяли у него 30 свертков с мефедроном общей массой 29,42 грамма.

Один из пакетиков мужчина отдал жене, которая ехала с ним в автомобиле. Сверток женщина спрятала в обувь. В квартире подсудимого в Тамбове также нашли мефедрон и амфетамин.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Жердевского района.