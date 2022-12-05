В Тамбове экскаватор-погрузчик протаранил легковушку

В аварии пострадали два человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровоцировал водитель экскаватора –погрузчика, произошла 2 декабря в 16 часов 22 минуты в районе дома 28 проезда Теплого города Тамбова. На проезжей части ул. Козьмы Пруткова 38-летний мужчина, управляя экскаватором - погрузчиком «JCB», двигался по второстепенной дороге и на перекрестке не предоставил преимущество автомобилю «Богдан» под управлением 47-летней женщины, которая двигалась по главной дороге.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «Богдан» доставили в городскую клиническую больниц у имени Архиепископа Луки города Тамбова», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 10-летнюю девочку-пассажирку госпитализировали в тамбовскую областную детскую клиническую больницу.