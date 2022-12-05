Виновника «пьяного» ДТП, в котором пострадала беременная тамбовчанка, посадили на 5 лет

Прокуратура Ленинского района Тамбова поддержала государственное обвинение по уголовному делу 33-летнего жителя Тамбовского района. Его признали виновным в управлении машиной в нетрезвом состоянии и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

На суде было установлено, что мужчина на автомобиле ВАЗ 21124 разворачивался на перекрестке по улице Лунной в Тамбове и столкнулся лоб в лоб с автомобилем ВАЗ 21150.

В этом столкновении сильнее всего пострадали водитель «пятнашки», его беременная пассажирка и ребенок в утробе матери. Сын и супруга виновника ДТП также получили повреждения.

- Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года, - сообщают в прокуратура Ленинского района города Тамбова.