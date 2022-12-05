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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 8:18

Тамбовчанка напала на инспектора ПДН, который пришел проверить ее детей

Женщину обвиняют в применении насилия к представителям власти
Марина МАКОВЛЕВА

Прокурор Уметского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 43-летней местной жительницы. Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия, участковый педиатр местной больницы в сопровождении инспектора ПДН и главного специалиста отдела образования администрации района прибыли к обвиняемой домой, чтобы провести медицинский осмотр ее детей. Но женщина встретила их агрессивно, толкала и даже ударила инспектора ПДН.

Как пояснили в прокуратуре Уметского района, сейчас уголовное дело направлено в районный суд.