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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:59

Жительница Мичуринского района пожаловалась на отсутствие пожарного гидранта

После вмешательства прокуратуры источник водоснабжения установили
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мичуринского района провела проверку по жалобе жительницы поселка Зеленый Гай. Женщина обратилась на личный прием к заместителю прокурора области Игорю Зайферту и пожаловалась на отсутствие на улице Полевой пожарного гидранта.

Как было установлено, вопреки требованиям пожарной безопасности на улице отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения. Это значит, что в случае пожара потушить его быстро не получится.

- В связи с этим прокурором района в адрес главы Жидиловского сельсовета внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Одновременно по постановлению прокуратуры виновное лицо привлечено к административной ответственности, - рассказали в прокуратуре Мичуринского района.

Остается добавить, что пожарный гидрант на улице Полевой был установлен.