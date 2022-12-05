Жительница Мичуринского района пожаловалась на отсутствие пожарного гидранта

Прокуратура Мичуринского района провела проверку по жалобе жительницы поселка Зеленый Гай. Женщина обратилась на личный прием к заместителю прокурора области Игорю Зайферту и пожаловалась на отсутствие на улице Полевой пожарного гидранта.

Как было установлено, вопреки требованиям пожарной безопасности на улице отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения. Это значит, что в случае пожара потушить его быстро не получится.

- В связи с этим прокурором района в адрес главы Жидиловского сельсовета внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Одновременно по постановлению прокуратуры виновное лицо привлечено к административной ответственности, - рассказали в прокуратуре Мичуринского района.

Остается добавить, что пожарный гидрант на улице Полевой был установлен.