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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 7:19

Полицейские изъяли у тамбовчанки почти 100 пачек контрафактных сигарет

Предпринимательнице грозит крупный штраф
Марина МАКОВЛЕВА
Изъятая продукция имела признаки контрафакта

Изъятая продукция имела признаки контрафакта

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным выявили в Тамбове факт незаконного предпринимательства. 36-летняя женщина продавала в павильоне на улице Киквидзе сигареты с признаками контрафакта.

Предпринимательница признала, что хранила товар без необходимых документов и с фальсифицированными лейблами. Всего у нее изъяли 97 пачек сигарет.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, от результатов экспертизы зависит, грозит ли тамбовчанке уголовное преследование за незаконное предпринимательство. Эта статья предусматривает до 300 тысяч рублей штрафа или до 6 месяцев ареста.