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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 6:59

Жительница Сосновки попадала под уголовную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним

Женщине грозит штраф в 80 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В одном из магазинов поселка Сосновка участковый уполномоченный выявил факт реализации алкоголя несовершеннолетнему. Продавец из Третьих Левых Ламок не в первый раз продала спиртное с нарушением. И это несмотря на то, что ранее женщина уже была оштрафована за подобное.

- Изъята алкогольная продукция в объеме два литра. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.