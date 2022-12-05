Жительница Сосновки попадала под уголовную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним

В одном из магазинов поселка Сосновка участковый уполномоченный выявил факт реализации алкоголя несовершеннолетнему. Продавец из Третьих Левых Ламок не в первый раз продала спиртное с нарушением. И это несмотря на то, что ранее женщина уже была оштрафована за подобное.

- Изъята алкогольная продукция в объеме два литра. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.