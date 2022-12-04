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НовостиОбщество4 декабря 2022 10:04

В течение четырех дней в Тамбовской области ожидаются аномальные холода

Жителей просят воздержаться от продолжительного пребывания на улице
Анна ГРЕБЕНКИНА
Среднесуточная температура воздуха составит на 7 С° и более ниже климатической нормы.

Среднесуточная температура воздуха составит на 7 С° и более ниже климатической нормы.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С 4 по 7 декабря в Тамбовской области ожидается аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха составит на 7 С° и более ниже климатической нормы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

В таких условиях спасатели рекомендует воздержаться от продолжительного пребывания на улице. Надевать теплую одежду и обувь. Водителям в морозы желательно отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.

При признаках обморожения нужно доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Параллельно необходимо вызвать врача.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112.