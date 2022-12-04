В течение четырех дней в Тамбовской области ожидаются аномальные холода

Среднесуточная температура воздуха составит на 7 С° и более ниже климатической нормы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С 4 по 7 декабря в Тамбовской области ожидается аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха составит на 7 С° и более ниже климатической нормы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

В таких условиях спасатели рекомендует воздержаться от продолжительного пребывания на улице. Надевать теплую одежду и обувь. Водителям в морозы желательно отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.

При признаках обморожения нужно доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Параллельно необходимо вызвать врача.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112.