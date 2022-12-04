В Тамбове приступили к новогоднему оформлению города

Фото со страницы Максима Косенкова в ВК. Фото: Предоставлено

Глава Тамбова Максим Косенков рассказал, что за избушки выставляют на улице Коммунальной. По его словам, городские службы приступили к новогоднему оформлению. В ближайшие дни работы пройдут на Тамбовском Арбате - одном из наиболее популярных мест не только у тамбовчан, но и туристов.

- В этом году здесь развернутся новогодние площадки. Пешеходную зону уже освободили от лавочек и вазонов. Вскоре здесь установят 14 шалле, в которых разместятся уличные бистро с выпечкой и горячими напитками, товары тамбовских ремесленников, всевозможные игрушки и сувениры, - добавил Косенков.

Отметим, что деревянные домики в Тамбове будут выставляться впервые. В конце 2020-го город получил их от правительства Москвы. В этом году власти решили их использовать для новогоднего оформления и создания предпраздничной атмосферы.